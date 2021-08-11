Часть представительских расходов парламентариев Башкирии пойдет на тушение пожаров

Рассматривается инициатива о пожертвовании депутатами 5 тысяч рублей из 15 тысяч, которые им выделяет бюджет Башкирии.

Благая, казалось бы, инициатива таит в себе тонкости. Депутатам предложено совершить пожертвование в размере 5 тысяч рублей на борьбу с лесными пожарами, которые бушуют в регионе. Но деньги эти депутаты будут доставать не из своих карманов, а из представительских расходов народных депутатов, их сумма составляет 15 тысяч рублей. И выделяет их депутатам республиканская казна. Простая арифметика, если более 100 депутатов Парламента Башкирии по 5 тысяч рублей, итоговая сумма помощи составит немногим более полумиллиона рублей. Однако и это не точно, примут ли данную инициативу пока неизвестно, она находится на рассмотрении.

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