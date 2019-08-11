Финал конкурса «Лидеры Башкортостана»: победителям предложат посты на госслужбе
В полуфинале конкурса «Управленческая команда 2020-2025» кадрового проекта участвовали 195 человек, в финал прошли 70.
В финале конкурса, который пройдет в сентябре и будет показан в прямом эфире, определят 50 победителей. Им предложат работу в министерствах и ведомствах республики. По замыслу организаторов, таким образом планируется найти квалифицированные кадры, а конкурсный формат обеспечит отбор без коррупции.
Как подчеркивается на официальном сайте, конкурс «Управленческая команда 2020-2025» в конечном счете должен сформировать кадровый резерв для работы в органах власти и общественных советах, отобрав состоявшихся и мотивированных управленцев от 25 до 45 лет.
В качестве наставников конкурса выступили руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин, заместитель руководителя администрации главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев, и. о. заместителя премьер-министра правительства РБ — министра сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов и др.