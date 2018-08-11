Подведены предварительные итоги предвыборной кампании
По всей России закончилась регистрация кандидатов в масштабные выборы, которые состоятся 9 сентября в Единый день голосования, сообщает издание «Новые известия».
Как пишут «Новые известия», 7 депутатов будут избираться в Госдуму, в 26 регионах выберут глав, а в 17 субъектах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти.
Согласно предварительным итогам, озвученным 10 августа на пресс-конференции ТАСС, количество кандидатов по сравнению с предыдущими выборами губернаторов практически не изменилось. В то же время увеличилось число тех, кто заявил о намерении принять участие в выборах, но так и не выдвинулся. Больше всего зарегистрировано кандидатов на участие в муниципальных кампаниях.
По информации «Новых известий», от ЛДПР зарегистрировано 20 кандидатов, от Единой России – 19, от Справедливой России –19, от КПРФ –17, Партии Роста –7 и Патриотов России – 3. От всех остальных партий от 1 до 2 кандидатов.
В этой кампании встречались случаи отказов в регистрации. Среди наиболее популярных причин: предоставление фальшивых дипломов об образовании, непредоставление полного пакета документов, оформленные несоответствующим образом подписи. Отмечается, что с наименьшим количеством проблем проходит выдвижение в депутаты Государственной думы. Из 47 выдвинутых кандидатов зарегистрировано 42.
Также издание сообщает, что в ходе регистрации были выявлены некоторые проблемы в работоспособности местных партийных аппаратов – по единым избирательным округам 27 политических партий выдвинули списки кандидатов, в составе которых 7 068 человек. В процессе подготовки документов к регистрации их число, ровно, как и количество списков сокращалось.
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