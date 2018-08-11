Подведены предварительные итоги предвыборной кампании

Как пишут «Новые известия», 7 депутатов будут избираться в Госдуму, в 26 регионах выберут глав, а в 17 субъектах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти.

Согласно предварительным итогам, озвученным 10 августа на пресс-конференции ТАСС, количество кандидатов по сравнению с предыдущими выборами губернаторов практически не изменилось. В то же время увеличилось число тех, кто заявил о намерении принять участие в выборах, но так и не выдвинулся. Больше всего зарегистрировано кандидатов на участие в муниципальных кампаниях.

По информации «Новых известий», от ЛДПР зарегистрировано 20 кандидатов, от Единой России – 19, от Справедливой России –19, от КПРФ –17, Партии Роста –7 и Патриотов России – 3. От всех остальных партий от 1 до 2 кандидатов.

В этой кампании встречались случаи отказов в регистрации. Среди наиболее популярных причин: предоставление фальшивых дипломов об образовании, непредоставление полного пакета документов, оформленные несоответствующим образом подписи. Отмечается, что с наименьшим количеством проблем проходит выдвижение в депутаты Государственной думы. Из 47 выдвинутых кандидатов зарегистрировано 42.