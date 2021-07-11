Радий Хабиров задал необычный вопрос пользователям соцсетей

Впрочем, как это обычно бывает в комментариях под любой публикацией Радия Хабирова в соцсетях, среди ответов можно обнаружить жалобы простых жителей региона, с которыми они просят разобраться самое высокопоставленное лицо в республике. В частности, жители жалуются на неудовлетворительные условия проведения вакцинации в Салавате, проблемы в садовых товариществах Стерлитамака, недоступность вакцины «КовиВак» в Уфе, резкий химический запах в уфимском районе «Зеленая Роща» и т. д.