Радий Хабиров задал необычный вопрос пользователям соцсетей

Радий Хабиров задал необычный вопрос пользователям соцсетей
Радий Хабиров задал необычный вопрос пользователям соцсетей
11 июля, 16:08ПолитикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Большинство пользователей отреагировало с юмором.

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсети ВКонтакте фотографию ребенка, который почесывает затылок, глядя внутрь механизма трактора.

— Придумайте название ситуации, — предложил подписчикам Радий Хабиров.

За три часа к сообщению было опубликовано более 160 комментариев, в которых пользователи пытались продолжить тему, заявленную на фотографии, в юмористическом ключе.

Впрочем, как это обычно бывает в комментариях под любой публикацией Радия Хабирова в соцсетях, среди ответов можно обнаружить жалобы простых жителей региона, с которыми они просят разобраться самое высокопоставленное лицо в республике. В частности, жители жалуются на неудовлетворительные условия проведения вакцинации в Салавате, проблемы в садовых товариществах Стерлитамака, недоступность вакцины «КовиВак» в Уфе, резкий химический запах в уфимском районе «Зеленая Роща» и т. д.

Традиционно глава Башкирии не отреагировал ни на один ответ. На проблемные вопросы ответили специалисты из Центра управления республикой.

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