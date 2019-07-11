Жители России стали экономить на лекарствах

Согласно исследованию компании DSMGroup, за пять месяцев текущего года куплено 2,1 млрд медикаментов, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Официальная статистика не подтверждает уменьшение количества заболеваний, следовательно причина в доступности препаратов. К такому выводу приходят «Новые известия» в своем материале.

В денежном выражении продажи выросли на 1,2% до 415 млрд руб. Если раньше расходы на препараты росли на 4%-10% в год, то, очевидно, предел покупательной способности населения практически достигнут. При этом доля отечественных лекарств составляет около трети всего рынка препаратов.