В Башкирии озвучили имена кандидатов в Совет Федерации РФ от республики

Врио главы республики Радий Хабиров озвучил имена трех кандидатов от Башкирии в Совет Федерации РФ. Кроме действующего сенатора Лилии Гумеровой, в этом списке оказались бывший глава администрации Уфы Павел Качкаев, а также экс-глава Стерлитамака Спартак Ахметов.

РБК Уфа уточняет, что Павел Качкаев, ныне занимающий кресло депутата Госдумы от “Единой России”, не против перейти в ряды сенаторов.

Лилия Гумерова занимается сенаторской деятельностью с сентября 2014 года. Тогда за кресло сенатора боролись еще 11 человек.

Отметим, сенатором могут стать лишь общественные деятели, которые внесены руководителями региона в список для наделения такими полномочиями. Сведения о претендентах будут опубликованы лишь после регистрации кандидатов на должность главы РБ.