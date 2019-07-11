Сания Тимасова сдала документы на регистрацию на выборах главы Башкирии

Сегодня, 11 июля, в последний день регистрации кандидатом на пост главы Башкирии, Сания Тимасова представила необходимые документы в Центризбирком Башкирии.

- Всё, сдались, - сообщила она Медиакорсети. - Завтра будут проверять подписи депутатов.

По закону каждый кандидат для регистрации его на выборах главы Башкирии должен сдать не менее 454 и не более 476 подписей депутатов муниципальных Советов в свою поддержку.

Ранее свои документы уже сдали восемь кандидатов, из них пока зарегистрирован только один, врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Пока неизвестно, смогли ли пройти муниципальный фильтр выдвинутые кандидаты Рамиля Саитова и Алексей Молокин.