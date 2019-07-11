Фото: minsvyaz.ru
Госдума отреагировала на заявление Финляндии о диалоге с Россией
11 июля, 22:12Политика
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Премьер-министр Финляндии Антти Ринни заявил, что с Россией необходимо вести диалог в вопросах охраны окружающей среды.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что российские власти приветствуют такую позицию, пишет RT.
Он назвал Финляндию одной из тех стран, которые заинтересованы в полноценном сотрудничестве с Россией, добавив, что санкции не принесли Европе желаемого результата. Политик считает, что в Хельсинки это прекрасно понимают.
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