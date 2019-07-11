Чиновник из Башкирии возглавил межрегиональный центр Росстата

Как передает ТАСС, главной задачей Сергея Новикова в его новой ипостаси будет рост количества реализуемых проектов, расширение числа партнеров, контрактов, клиентов и потребителей.

Новиков сменил в новом кресле Евгения Сычева, который работал в Росстате около 20 лет. Он сам принял решение уйти после неприятного инцидента с досрочной публикацией данных по инфляции за июнь в РФ.