Десять «якшыраков» Радия Хабирова: с чем ассоциируют имя нового руководителя Башкирии

Сегодня, 11 июля, исполняется ровно девять месяцев с момента возвращения Радия Хабирова в Уфу в качестве врио главы республики. Этот отрезок времени — девять месяцев — считается символичным и, как правило, ассоциируется с рождением чего-то нового. Мы решили проанализировать деятельность Радия Хабирова на посту руководителя республики, чтобы выяснить, что нового проросло из посеянных им семян реформ и инициатив.

Напомним, опубликованные ранее на нашем сайте «рахматы» и «аптраганы» Рустэма Хамитова собрали в прошлом году немало откликов, что, собственно, и подвигло нас продолжить подобную практику. Благо в случае с Радием Хабировым не пришлось долго ломать голову над «кодовым обозначением» его достижений.

«Без якшырак булдырабыз!», — пообещал он во время своего послания Госсобранию-Курултаю Башкирии 18 декабря прошлого года. В переводе с башкирского эта фраза означает «Мы можем лучше!» с намеком на то, что Башкирия готова догнать и перегнать соседний Татарстан. При этом слово «якшырак» все настойчиво пишут через «ы». Как остроумно предположил некий остряк в соцсетях, такое противоречие общепринятым в нашей стране правилам правописания отчасти можно объяснить желанием избежать любых аналогий с популярным продуктом быстрого питания. Так или иначе, но слово «якшырак» стало в Башкирии весьма популярно, собственно, как и новации, предложенные Радием Хабировым.

А теперь - непосредственно перечень «якшыраков» от действующего врио главы Башкирии.

«Якшырак» №1. Система #Инцидент.

Во время пребывания в одном из местных санаториев в зимние каникулы автору этих строк довелось услышать беседу двух чиновников районного масштаба, обсуждавших сразу два нововведения Хабирова: запрет «кущтанащей» (то есть подношений, подарков и т. д.) и систему «Инцидент». Расслабившись в теплом соль-илецком бассейне и явно утратив бдительность, они довольно громко сетовали, что обе новации негативно отразились на качестве их вполне безоблачной прежде чиновничьей жизни.

Нужно отметить, что в противовес мнению отдельных особей с портфелями основное население Башкирии данный «якшырак» восприняло с одобрением. А тем, кто с такой постановкой вопроса не согласен, теперь приходится изрядно покреативить в поисках благовидного предлога для подношения чиновникам, если те все-таки расположены принимать дары.

Система «Инцидент» также преследует благую цель — искоренить у чиновников привычку игнорировать обращения граждан. Однако справедливости ради следует отметить, что число жалоб явно превышает возможности созданной в составе администрации главы региона для реагирования на них специальной рабочей группы. Как показала практика, пока ее сотрудники оперативно реагируют на заявления модных блогеров и скандальные темы в СМИ, а немалое число обращений населения с хештегом #Инцидент, к сожалению, подолгу ждет своего часа. Так что тут еще есть над чем потрудиться.

«Якшырак» №2. Инвестчас, здравчас, стройчас и т. п.

Проведение профильных заседаний правительства с броскими названиями «стройчас», «здравчас» и «инвестчас» сразу сделало читабельными новости из коридоров власти. Невооруженным глазом заметно, что сам Радий Хабиров наиболее приоритетными считает «инвестчасы», которые не без иронии назвал «святыми четвергами» и дал указание проводить во всех муниципалитетах.

Любопытно наблюдать, как на местном уровне иные чиновники вынуждены разруливать проблемы предпринимателей, которых совсем недавно по-байски игнорировали. Впрочем, многие из них быстро сообразили, что при желании всегда можно найти в наших многоликих законах «лазейку», позволяющую отказать бизнесменам-ходокам. И тогда им путь-дорога в систему #Инцидент, которая… (см.выше).

При этом нельзя не отметить, как феерично порой решаются проблемы знаковых для республики предприятий. Взять тот же стерлитамакский завод «Станкостроение», производящий половину станков в России и попавший в долговую яму. После того, как врио главы Башкирии взял решение его проблем «на карандаш», недавно у предприятия появился стабильный инвестор, и он теперь обеспечен заказами на 2-3 года вперед.

Очевидно, что самым сложным для чиновников при рассмотрении задач, поднимаемых в рамках инвестчасов, здравчасов, стройчасов и т. п. «часов», было и пока остается взяться за их решение. Но если чиновники перестанут бояться это делать, ситуация должна кардинально измениться. У них появился пример для подражания — депутаты Госдумы РФ от Башкирии, которые по настоянию Хабирова теперь стали в перерывах между селфи и заседаниями парламента соревноваться в привлечении инвестиций в родную республику.

«Якшырак» №3. Шиханы и национальная идея.

Найденное новой командой руководителя региона решение проблемы шиханов, давно ставшей непроходящей головной болью для всей верхушки башкирского политического Олимпа, оказалось настолько же неожиданно, насколько виртуозно. От предложения переориентироваться с шихана Торатау на Куштау Башкирская содовая компания отказаться не смогла, даже если бы очень захотела. Потому что другого предложения могло больше не быть.

Возражения быстро оправившихся от потрясения отдельных активистов растворились на фоне общего настроя на компромисс жителей региона, уставших от истерик вокруг данной проблемы.

Рядом с темой шихан проходит и не менее болезненный национальный вопрос. Представители коренной национальности, настаивавшие ранее, что их несправедливо притесняют по различным параметрам, получили информацию к размышлению после ряда некрасивых инцидентов во время Всемирного Курултая башкир. Информацией таковой стали пояснения, данные Хабировым в интервью на радио «Эхо Москвы в Уфе».

— С моей точки зрения, самое главное, что есть в республике, — это дружба народов, каким странным это ни покажется, она является основой для всего, в том числе и для экономики, и для того, чтобы мы жили богато, — уточнил Радий Хабиров. — Если кто-то посягает на это, для меня это личная вендетта.

Пока никто из общественников не решился стать его личным врагом. Ну и хвала Всевышнему.

«Якшырак» №4. Смог в Сибае — сможет и в других местах.

Испытание Сибайским карьером, пожалуй, стало одним из самых серьезных для врио главы Башкирии. Как по заказу оно случилось практически сразу после его назначения на пост руководителя региона. Смог, атаковавший небольшой город, вполне мог бы стать началом конца карьеры Радия Хабирова на посту главы республики.

Наверняка, истинные масштабы происшедшего там ЧП будут оценены еще не скоро, но уже сейчас ясно: производственники тысячу раз прокляли себя за то, что своевременно не исправили ситуацию. Убытки, которые они несут сейчас из-за остановки работ в Сибайском карьере и затопления очагов тления горной породы, по идее должны отучить их впредь экономить на безопасности.

Судя по всему, у Хабирова состоялся весьма откровенный разговор с руководством УГМК, и это дает основания надеться, что промышленники поняли, насколько бесполезно пускать пыль в глаза людям, рапортуя о своих успехах в борьбе со смогом. А если кто-то не понял и снова захочет также «сэкономить», то пусть помнит народную сибайскую мудрость: на каждую хитрую УГМК есть «Сибай, дыши!» с датчиком (инициативная общественная группа в Сибае — ред.).

«Якшырак» №5. Алга едешь — дальше будешь.

К транспортной теме нынешнее руководство республики явно не ровно дышит, поскольку она является первой объявленной им реформой. Чтобы оценить ее итоги, достаточно проверить, сколько маршрутных автобусов не вышло на линию вчера, в день старта в Уфе Международных Детских Игр. Напомним, на линию запретили выезжать «ПАЗикам» с газовыми баллонами на крыше, дабы не пугать их внешним видом гостей города. Судя по тому, что особых жалоб на перебои с транспортом не было, таких автобусов в столичном автопарке почти не осталось. А ведь еще в октябре они встречались в Уфе на каждом углу и повергли в шок московского публициста Сергея Брилева. Вместе с этими бомбами на колесах исчезли и нелегальные перевозчики.

Поразительную выносливость при этом проявил глава Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов, переживший экс-главу региона Рустэма Хамитова, ряд министров и начальника транспортного управления Уфы. Как с гуся вода с него была бронебойная критика со стороны Хабирова, касавшаяся неубедительного ямочного ремонта, странного мобильного приложения о нем и долгожданного строительства нового моста через Белую. В ответ Мухаметьянов представлял всё более удивительные проекты типа турникетов в автобусах или транспортной карты «Алга». И если турникеты «не прокатили», то «Алга», похоже, вполне вписалась в повороты транспортной реформы.

Эксперты теряются в догадках по поводу рецепта живучести этого чиновника, которого уже несколько раз «отпели» в СМИ и соцсетях. Не исключено, что Тимур Мухаметьянов обладает неким качеством, которое глубоко симпатично Радию Хабирову и не позволяет ему произнести сакраментальную фразу: «Я с этим человеком больше работать не буду», после которой из башкирского Белого дома словно из пулемета вылетела уже целая очередь разнокалиберных столоначальников.

Судьба «стойкого транспортного солдатика» и всей транспортной реформы, претензии к которой у населения все же пока остались, должна окончательно проясниться в текущем году.

«Якшырак» №6. Ремонт подъездов и дворов, доля дольщиков и гримасы мусорной реформы.

С объявленными в Башкирии кампаниями по ремонту подъездов и городских дворов возникли настолько серьезные проблемы, что отправленное недавно в отставку руководство Регоператора, отвечавшего за реализацию данных проектов, не смогло даже сделать хорошую мину при плохой игре. Напомним, на прошлой неделе разразился скандал с продажей подрядов на ремонт подъездов в рамках госпрограммы.

Есть надежда, что ушедшим в небытие чиновникам на смену найдутся «кабинетные камикадзе» типа Тимура Мухаметьянова, которые возьмутся за спасение проектов не щадя живота своего.

Пробуксовывает также решение проблемы обманутых дольщиков, голодовки протеста и пикеты которых уже стали почти таким же привычным делом, как разгрузочные дни у балерины. Последняя новость на эту тему несколько озадачила: чиновники объяснили дольщикам остановку строительства ЖК «Новобулгаково» тем, что выделенные на это средства пришлось потратить на подготовку к Международным Детским Играм. В свете таких вновь открывшихся обстоятельств теперь интересно, как отреагирует на происшедшее Радий Хабиров.

После всего вышесказанного как-то и неловко уже вспоминать о мусорной реформе. Тем более, что она тормозит по всей стране, а федеральный чиновник, побывавший в мае в Уфе, даже провозгласил, что мусорная реформа тормозит по всей стране, а в Башкирии она продвигается даже вполне успешно. После подобных заявлений невольно начинаешь подозревать себя в комплексе неполноценности.

«Якшырак» №7. Ирония судьбы, или пятидневка в школе.

Общее впечатление о ситуации в сфере образования несколько подпортил свежий скандал, связанный с нарушениями во время ЕГЭ, когда учителя одной из школ Балтачевского района внезапно решили снабдить шпаргалками школьников на экзаменах. По этому поводу уже появился мем: учителя прямо во время ЕГЭ суют взятки ученикам, чтобы те хорошо сдали госэкзамены.

А если кроме шуток, представителям сферы образования в Башкирии на сегодняшний день, пожалуй, впору вспомнить фразу из известного фильма о том, что ошибки учителей менее заметны, но обходятся очень дорого. И вот тут оценка Радия Хабирова «ошибок» балтачевских учителей, поставивших под удар репутацию всей республики, вызывает солидарность. Он посчитал, что таким педагогам в школе не место, и они теперь могут свободно податься в грузчики.

Тем не менее истинные мотивы их поступков все-таки хотелось бы узнать. Вдруг кто-то из столоначальников обещал им премии за хорошие результаты ЕГЭ и тем самым ввел в искушение?..

Тут самое время вспомнить предложенную Хабировым пятидневку в школах Башкирии, которая, без преувеличения, стала одной из самых громких сенсаций минувшей зимы. Поскольку дети не обладают избирательным правом (а пятидневке больше всех радовались именно они), в данном случае оппонентам Хабирова даже не представилась возможность упрекнуть его в заигрывании с электоратом.

«Якшырак» №8. Премии за онкобольных и «вип-преподаватель из минздрава».

В здравоохранении врио главы Башкирии отметился, во-первых, публичным увольнением прежнего министра здравоохранения Анвара Бакирова, предложив ему на первом же оперативном совещании правительства со своим участием «лучше попреподавать». Эта «первая ласточка» задала отличный тренд для башкирских чиновников не только в сфере здравоохранения, но и в остальных отраслях жизни.

Не осталось незамеченным профессиональным медицинским сообществом и исходившее от Хабирова предложение премировать терапевтов за выявление онкологии на ранних стадиях. Правда, на статистике это новшество вполне могло отразиться не самым позитивным образом, поскольку возросшее профессиональное сознание земских докторов и активизация диагностики повлекли рост онкобольных. Теперь осталось только поставить на высокий уровень лечение онкологии.

Из этой же категории — новость о выделении земли под строительство в Уфе первого хосписа, в котором могли бы получать медпомощь паллиативные (то есть безнадежные) больные. Инициатор этого проекта — благотворительный фонд «Изгелек» несколько лет безуспешно добивался выделения земли под этот проект во времена Рустэма Хамитова. Однако тот факт, что фондом руководит племянница первого президента Башкирии Муртазы Рахимова, всего год назад начисто лишал иллюзий насчет появления в Уфе хосписа.

«Якшырак» №9. Бабай всея Башкирия.

Отношения Радия Хабирова с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым заслуживают отдельного разговора. Сразу после возвращения Радия Хабирова в Башкирию только самый ленивый журналист не вспомнил историю его отъезда из республики десятилетней давности. При этом первая же встреча Радия Хабирова с Муртазой Рахимовым не оправдала предположения тех, кто надеялся на продолжение конфликта между ними.

Радий Хабиров проявил явную мудрость, позабыв былые обиды и воздав должное заслугам «Бабая» перед республикой.

Прозвучавшее в ответ явно одобрительное заявление Муртазы Рахимова о том, что «у этого парня правильное воспитание», которое «Бабай» сделал с улыбкой Кота Леопольда, предлагавшего мышам «жить дружно», безусловно, повлияло на симпатию к Радию Хабирову со стороны почитателей первого президента Башкирии.

«Якшырак» №10. Умчи меня, олень…

Самым мимимишным «якшыраком» Радия Хабирова по итогам импровизированного мониторинга общественного мнения можно, пожалуй, считать то, как преобразился в новогодние праздники исторический центр Уфы. Прелестные сказочные аллеи и сверкающие непривычными для Уфы гирляндами деревья и искрящиеся чудом олени очаровали и взрослых, и юных жителей региона. На этом фоне даже вполне верилось, что любая добрая сказка в Башкирии непременно рано или поздно станет былью.

В качестве подмоги для этой зародившейся надежды вполне своевременно в Башкирии состоялись яркие театральные премьеры, визиты и выступления эстрадных звезд, да и нынешние Международные Детские Игры наверняка внесут свою лепту в это дело. Правда, спортсменов и фанатов Башкирии несколько разочаровала новость о том, что в Башкирии пока откладывается строительство нового спортивного стадиона. Но тому нашлось логичное объяснение — средства понадобились на другие более актуальные цели.

Насколько активно будет пополняться коллекция «якшыраков» Радия Хабирова и не перевесит ли ее бэкграунд с иными новостями, наверняка, покажет, ближайшее время.