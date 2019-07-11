Депутатам рады Украины рекомендовали поддержать увольнение Климкина
11 июля, 20:22ПолитикаФото: ru.wikipedia.org
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По словам спикера украинской Верховной рады Андрея Парубия, большинство членов комитета по иностранным делам высказались за увольнение министра иностранных дел страны Павла Климкина.
Такая же рекомендация поступила и депутатам, сообщает 11 июля газета «Известия».
Окончательный вердикт по данному вопросу еще предстоит вынести парламентариям.
Это решение комитета было принято после конфликта между главой Украины Владимиром Зеленским и Павлом Климкиным, произошедшем в июне. Последний без согласования с президентом ответил на ноту об освобождении моряков, которых задержали после инцидента в водах Керченского пролива.
Зеленский рекомендовал привлечь к ответственности главу МИДа и заявил о начале действий по его увольнению.
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