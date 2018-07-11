Трамп: Россия контролирует Германию за счет поставок газа

В ходе беседы американский лидер заявил, что благодаря поставкам газа, Россия имеет полный контроль над Германией. Об этом пишет RNS.

По словам Трампа, после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» Германия сможет получать напрямую из России 60-70% необходимого ей голубого топлива. По мнению президента США, это является неприемлемым и наносит ущерб НАТО.