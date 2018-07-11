Польша надеется на США в вопросе обеспечение безопасности

США могут внести больший вклад в обеспечение безопасности Польши. Об этом 11 июля пишет газета «Известия».

Лишь Белый дом способен стать гарантом безопасности для стран Центральной и Восточной Европы. Агрессивная политика России угрожает ее соседям. НАТО же постепенно адаптируется к современным вызовам, сказал Чапутович.

Напомним, Польша попросила США разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию. Варшава готова взять на себя расходы, которые по некоторым оценкам могут составить от 1,5 до 2 миллиардов долларов.