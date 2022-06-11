Встреча Ратмира Мавлиева с экс-мэрами города в Уфе прошла без Ялалова и Качкаева

В своих телеграм-постах Ратмир Мавлиев традиционно лаконичен – фото и видео команды мэров Уфы он сопроводил лишь короткими комментариями о том, что перед грядущим Днем города встретился со старшими наставниками.
Однако на встрече не было двух ярких экс-мэров Уфы Павла Качкаева и Ирека Ялалова. Осведомленный источник Mkset сообщил, что изначально планировалось, что нынешний сенатор Ирек Ялалов и нынешний депутат государственной Думы Павел Качкаев также будут на встрече с новым мэром, но в силу неких неназванных обстоятельств в Уфе быть не смогли.
– Фидус Аглямович Ямалтдинов, Рауф Самигуллович Нугуманов, Сергей Николаевич Греков. Все они в разное время руководили Уфой – представил Мавлиев бывших градоначальников и признался в том, что советы и поддержка старших товарищей всегда нужны.