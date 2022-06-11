Встреча Ратмира Мавлиева с экс-мэрами города в Уфе прошла без Ялалова и Качкаева

Однако на встрече не было двух ярких экс-мэров Уфы Павла Качкаева и Ирека Ялалова. Осведомленный источник Mkset сообщил, что изначально планировалось, что нынешний сенатор Ирек Ялалов и нынешний депутат государственной Думы Павел Качкаев также будут на встрече с новым мэром, но в силу неких неназванных обстоятельств в Уфе быть не смогли.