Встреча Ратмира Мавлиева с экс-мэрами города в Уфе прошла без Ялалова и Качкаева

Встреча Ратмира Мавлиева с экс-мэрами города в Уфе прошла без Ялалова и Качкаева
Встреча Ратмира Мавлиева с экс-мэрами города в Уфе прошла без Ялалова и Качкаева
Вчера, 15:57ПолитикаИрина ДеревянчукФото: телеграм-канал Ратмира Мавлиева
Накануне большого праздника – дня города Уфы нынешний мэр Уфы встретился со своими предшественниками о чем сообщил в своем телеграм-канале 11 июня.

В своих телеграм-постах Ратмир Мавлиев традиционно лаконичен – фото и видео команды мэров Уфы он сопроводил лишь короткими комментариями о том, что перед грядущим Днем города встретился со старшими наставниками.

Однако на встрече не было двух ярких экс-мэров Уфы Павла Качкаева и Ирека Ялалова. Осведомленный источник Mkset сообщил, что изначально планировалось, что нынешний сенатор Ирек Ялалов и нынешний депутат государственной Думы Павел Качкаев также будут на встрече с новым мэром, но в силу неких неназванных обстоятельств в Уфе быть не смогли.

– Фидус Аглямович Ямалтдинов, Рауф Самигуллович Нугуманов, Сергей Николаевич Греков. Все они в разное время руководили Уфой – представил Мавлиев бывших градоначальников и признался в том, что советы и поддержка старших товарищей всегда нужны.

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