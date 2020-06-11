В Башкирии Хабиров снял с должности главу Чишминского района

Глава Башкирии Радий Хабиров 11 июня объявил на встрече с активом Чишминского района о кадровых перестановках в администрации муниципалитета. Флюр Уразметов покинул пост главы района, и на его место был порекомендован новый кандидат.

Радий Хабиров предложил на это место начальника 22-го пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по РБ Ришата Мансурова, который за годы работы на прежнем месте, со слов главы, проявил себя как грамотный руководитель.

Что касается Флюра Уразметова, возглавлявшего район с 2004 года, то ему от имени главы была объявлена благодарности за многолетний труд.