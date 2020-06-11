В Башкирии Хабиров снял с должности главу Чишминского района
В процедуре голосования принимал участие лично глава республики. Он же и предложил новую кандидатуру.
Глава Башкирии Радий Хабиров 11 июня объявил на встрече с активом Чишминского района о кадровых перестановках в администрации муниципалитета. Флюр Уразметов покинул пост главы района, и на его место был порекомендован новый кандидат.
Радий Хабиров предложил на это место начальника 22-го пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по РБ Ришата Мансурова, который за годы работы на прежнем месте, со слов главы, проявил себя как грамотный руководитель.
Что касается Флюра Уразметова, возглавлявшего район с 2004 года, то ему от имени главы была объявлена благодарности за многолетний труд.
– Я признателен, что экономика района находится в хорошем динамичном состоянии, проведена модернизация практически всех крупных предприятий. Очень активно развивалась социальная сфера. Поэтому Вам есть чем гордиться, – подытожил глава.