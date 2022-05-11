Власти Финляндии арестовали имущество главреда МК Павла Гусева

Власти Финляндии арестовали имущество главреда МК Павла Гусева

Власти Финляндии арестовали имущество главреда МК Павла Гусева

Вчера, 20:54
Политика
Фото: pxhere.com
Правительство Финляндии в рамках очередных санкционных мер Европейского Союза приостановило платежи Faberlic, а также наложило арест на имущество, принадлежащее главреду «Московского комсомольца» Павлу Гусеву.

Временный запрет на проведение финансовых операций компании Faberlic был введен в связи с санкционными мерами в отношении ее руководителя Алексея Нечаева. Корреспонденты информационного портала RT пишут об этом со ссылкой на сотрудников финского Управления по взысканию задолженностей.

Финляндия запретила также осуществлять операции по активам главного редактора газеты «Московский комсомолец» (МК) Павла Гусева. Его фамилия фигурирует в списке санкций, ранее обнародованном Евросоюзом.

В финском ведомстве заявили, что редакция МК всячески оказывает поддержку «нарративу Кремля», а также действиям, подрывающим территориальную целостность, независимость и суверенитет украинского государства.

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