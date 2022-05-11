Власти Финляндии арестовали имущество главреда МК Павла Гусева

Временный запрет на проведение финансовых операций компании Faberlic был введен в связи с санкционными мерами в отношении ее руководителя Алексея Нечаева. Корреспонденты информационного портала RT пишут об этом со ссылкой на сотрудников финского Управления по взысканию задолженностей.