Политолог назвал причины весеннего «депутатопада» в Башкирии

С начала апреля от мандатов отказались уже семь человек. Парламентарии уходят, потому что не хотят лишаться иностранных счетов и других преференций, считает политолог Николай Евдокимов.

Только в апреле Госсобрание Башкирии покинули шесть депутатов, а в мае от мандата отказался еще один парламентарий. Официальными причинами «депутатопада» стали состояние здоровья, семейные обстоятельства и собственное желание. Так, с начала апреля парламент покинули депутаты Вячеслав Андреев, Раиль Фахретдинов, Фарит Гиндуллин, Рустам Аблаев, Айгуль Гареева (все — от партии «Единая Россия») и Сергей Колесников (КПРФ). Из них только Айгуль Гареева, работавшая в Госсобрании на профессиональной основе, отказалась от мандата в связи с получением должности замминистра труда и соцзащиты. Николай Евдокимов отмечает, что обновление депутатского корпуса — нормальный процесс, который происходит и в промежутке между выборами. Причинами выбытия парламентариев при этом становится повышение или смена работы (кто-то получает должности в органах исполнительной власти, кто-то избирается в Госдуму). Однако в том, что за короткий временной промежуток депутатский корпус покинули сразу несколько человек, при этом практически все — добровольно, по личным причинам — он усматривает определенную тенденцию. Новые требования «Это на самом деле довольно необычный процесс, который раньше не фиксировался в таких масштабах. Один-два случая могли быть в течение созыва, но так чтобы [депутатский корпус оставляли] несколько человек в течение короткого промежутка времени, — такого не было», — прокомментировал он. Политолог считает, что отказы от депутатства связаны с обще ситуацией в стране и изменениями, которые происходят внутри политической элиты. «Прежде всего это связано с тем, что к представителям депутатского корпуса сейчас будет уделяться пристальное внимание и будет более серьезный контроль за их деятельностью. При этом надо понимать, что депутаты, которые уходит из парламента, — это те люди, которые не получают заработную плату за депутатство. Грубо говоря, они общественники, у них есть другая работа. Как правило, они руководители достаточно крупных предприятий или заместители руководителя, в большинстве случаев это состоявшиеся в профессиональном плане люди, имеющие свой достаточно существенный доход. И это тоже может быть одной из причин — не желание декларировать свой доход», — отмечает эксперт. Другими причинами может быть нежелание отказываться от счетов в иностранных банках и некоторых других преференций, «учитывая, что сейчас подобного рода вещи будут связаны с довольно существенным давлением на людей». Существенной материальной выгоды от пребывания в Госсобрании нет, а статус парламентария не так важен, как сохранение каких-то других благ. Николай Евдокимов также не исключил, что для кого-то из депутатов мотивом могло стать несогласие с политическим курсом действующей власти. Публично об этом, конечно, никто не заявит, поскольку это может быть опасно для карьеры. Ничего не изменится Ожидать каких-либо изменений в политической сфере Башкирии в связи с обновлением депутатского корпуса не приходится, уверен политолог. Опустевшие кресла займут другие представители фракции, избиравшиеся по партийным спискам. В одномандатных округах пройдут дополнительные выборы. При этом в парламент не придет, например, оппозиция. «Депутаты довольно лояльны региональной власти, и я не думаю, что в этом смысле что-то поменяется. Места будут замещены такими же лояльными власти, но, может быть, имеющими большие амбиции депутатами», — заключил Николай Евдокимов.

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