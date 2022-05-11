Год со дня стрельбы в школе в Казани: возможно ли повторение трагедии в Башкирии?

Вменяемый стрелок

Как отмечал после трагедии доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования КФУ Рамиль Гарифуллин, Галявиев холодный и замкнутый человек, который, вероятнее всего, страдает манией величия. Именно это, по мнению психолога, стало основанием для террористического акта. К слову, после трагедии многие психологи и психиатры сразу принялись разбирать клинический случай Галявиева. При этом ранее молодой человек проходил медосмотр, на котором психиатр засвидетельствовал «годность» Галявиева в качестве владельца оружия. Была ли это некомпетентность, коррумпированность или стрелок оказался действительно психически вменяемым — большой вопрос. Или может быть тот самый психиатр является жертвой системы, которая периодически дает сбой. Здесь можно лишь строить предположения, так как ответственность за случившиеся врач не понес.