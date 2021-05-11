ДТП с сыном депутата, усиление мер безопасности в школах. Итоги дня в Башкирии

На оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили проведение выпускных в детских садах и начальных классах школы в условиях пандемии. Министр здравоохранения Максим Забелин предложил разрешить присутствовать на мероприятиях при наличии вакцинации от коронавируса хотя бы первого компонента или высокого содержания антител.
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров по просьбе родителей предложил сделать 14 мая выходным днем для школьников, чтобы семьи могли уехать на несколько дней, при этом не прерывая отдых ради одного учебного дня. Глава республики Радий Хабиров поручил проработать вопрос.
В Салавате 19-летний местный житель в ночь на 10 мая сбил на пешеходном переходе 17-летнего подростка. Пострадавший в настоящее время находится в коме. Как сообщают СМИ, за рулем авто находился сын местного депутата Ильдара Ханмурзина Герман. Молодой человек является мотогонщиком-спидвеистом. Сестра пострадавшего Кристина А. рассказала Mkset подробности того дня.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил срочно усилить меры безопасности во всех республиканских школах после стрельбы в казанской школе № 175. Напомним, сегодня в этой школе 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился здесь, устроил стрельбу. Жертвами трагедии стали 9 человек, 22 человека пострадали (из них 18 детей).
В Уфе сегодня обнаружили мальчика в железной емкости, который пропал накануне. Ребенка нашли неподалеку, в 20 метрах от поймы реки, где велись поиски. Оказалось, что он залез в железную емкость и не смог выбраться.