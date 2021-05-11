ДТП с сыном депутата, усиление мер безопасности в школах. Итоги дня в Башкирии

В Салавате 19-летний местный житель в ночь на 10 мая сбил на пешеходном переходе 17-летнего подростка. Пострадавший в настоящее время находится в коме. Как сообщают СМИ, за рулем авто находился сын местного депутата Ильдара Ханмурзина Герман. Молодой человек является мотогонщиком-спидвеистом. Сестра пострадавшего Кристина А. рассказала Mkset подробности того дня.