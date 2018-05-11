Спикер парламента Башкирии ухудшил позиции в рейтинге Медиалогии

Сегодня, 11 мая, стали известны данные рейтинга глав законодательных органов субъектов России, подготовленного компанией Медиалогия. Спикер башкирского парламента Константин Толкачев занял в нем девятое место, потеряв одну позицию по сравнению с мартовскими результатами рейтинга.

На первой позиции рейтинга вполне прогнозируемо оказался глава парламента Кемеровской области Аман Тулеев, об отставке которого с поста губернатора после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» и назначении на пост спикера заксобрания написали практически все СМИ.

На второй позиции оказался глава парламента Республики Крым Владимир Константинов, а на третьей – спикер питерского заксобрания Вячеслав Макаров, которые отличились в апреле комментариями на злободневные темы.