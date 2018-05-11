Координатору штаба оппозиции в Уфе сократили срок ареста

Сегодня, 11 мая, Верховный суд Башкирии вынес решение о сокращении срока административного ареста, которому была подвергнута координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Напомним, такое решение вынес Октябрьский районный суд Уфы 9 мая.

Лилия Чанышева опротестовала решение суда первой инстанции. Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», в суде сегодня Чанышева заявила, что в материалах дела есть ошибки, которые указывают на то, что текст был скопирован из дела Федора Телина. По ее словам, ее вина не доказана, поскольку сам факт участия в мероприятии не доказывает его организацию.

Интересный контраргумент привел также и адвокат Чанышевой Рафик Дусалиев, который сообщил суду, что нет доказательств того, что Чанышева уже не является членом одной из участковых избирательных комиссий Москвы. А это значит, что для преследования подзащитной нужна санкция прокурора. Однако этот аргумент не помог, потому что в ходе заседания обвинение предоставило соответствующее решение прокурора республики Андрея Назарова, правда, датированное днем позже, чем первоначальный судебный вердикт.

Адвокат также сообщил суду, что у Чанышевой бронхит, и подтвердил этот довод медицинской справкой.

В итоге после перерыва суд вынес решение о сокращении срока ареста Лилии Чанышевой. Эту новость соратники Лилии тут же распространили в соцсетях.