В Госдуме прокомментировали предложение о временном прекращении поставок газа в ЕС

В Госдуме прокомментировали предложение о временном прекращении поставок газа в ЕС

В Госдуме прокомментировали предложение о временном прекращении поставок газа в ЕС

Вчера, 23:09
Политика
Фото: pxhere.com
Депутат Госдумы Михаил Шеремет выступил с инициативой о временном прекращении поставок природного газа из России в Евросоюз. Предложение прокомментировал первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских.

В интервью корреспондентам RT парламентарий заявил, что речь идет о крайне важном вопросе, а потому спешить в данном случае нельзя. Ананских акцентировал внимание на том, что наша страна поставляет «голубое» топливо в ЕС уже свыше 50 лет.

По словам депутата, Российская Федерация выполняла все свои обязательства в рамках контрактов в любые времена, и она давно доказала, что является надежным поставщиком. Именно по этой причине предложение Шеремета можно назвать преждевременным, резюмировал Ананских.

Михаил Шеремет ранее заявил о том, что поставки газа в Евросоюз необходимо остановить в качестве ответа на его неуважительную политику в отношении России.

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