Рогозин допускает возобновление сотрудничества с США в космосе

Как сообщает RT, к тому моменту США станут уже другими. Рогозин не исключил, что они научатся сдерживать агрессию в отношении России, а также других стран мира.
За счет этого станет возможным расширение состава участников совместных миссий на Марс или на Луну, отметил глава «Роскосмоса».
Когда Вашингтон предлагает сотрудничество в рамках реализации программы МКС до 2030 года, Москва задается следующим вопросом: готов ли он к снятию своих санкций с предприятий, которые задействованы в космической сфере.