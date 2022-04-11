Рогозин допускает возобновление сотрудничества с США в космосе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с заявлением о том, что через 15-20 лет возможно возобновление плодотворного сотрудничества с американцами в космической отрасли.

Как сообщает RT, к тому моменту США станут уже другими. Рогозин не исключил, что они научатся сдерживать агрессию в отношении России, а также других стран мира. За счет этого станет возможным расширение состава участников совместных миссий на Марс или на Луну, отметил глава «Роскосмоса». Когда Вашингтон предлагает сотрудничество в рамках реализации программы МКС до 2030 года, Москва задается следующим вопросом: готов ли он к снятию своих санкций с предприятий, которые задействованы в космической сфере.

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