В Башкирии мэра Салавата отправили в отставку
Решение было принято 11 апреля на заседании горсовета Салавата.
Глава администрации Динар Халилов покинул пост по собственному желанию, сообщили в муниципалитете. Депутаты городского совета Салавата его отставку приняли сегодня.
На сайте главы Башкирии сообщается, что в заседании горсовета принял участие и Радий Хабиров. Руководитель региона посоветовал на пост ушедшего мэра первого заместителя министра промышленности и энергетики РБ Игоря Миронова.
Хабиров охарактеризовал его, как кандидата с большим опытом работы с ведущими предприятиями, что важно для Салавата, как для промышленного центра. В настоящий момент Игорь Миронов стал и.о. главы администрации города.
Динар Халилов был главой администрации Салавата с февраля 2019 года. Глава Башкирии сообщил, что его опыт будет востребован в структуре государственного управления республики.