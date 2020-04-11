В Башкирии мэра Салавата отправили в отставку

Глава администрации Динар Халилов покинул пост по собственному желанию, сообщили в муниципалитете. Депутаты городского совета Салавата его отставку приняли сегодня.

На сайте главы Башкирии сообщается, что в заседании горсовета принял участие и Радий Хабиров. Руководитель региона посоветовал на пост ушедшего мэра первого заместителя министра промышленности и энергетики РБ Игоря Миронова.

Фото: фото пресс-службы Салавата

Хабиров охарактеризовал его, как кандидата с большим опытом работы с ведущими предприятиями, что важно для Салавата, как для промышленного центра. В настоящий момент Игорь Миронов стал и.о. главы администрации города.