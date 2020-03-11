Трамп выиграл праймериз в пяти штатах

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Президент США Дональд Трамп одержал победу на предварительных выборах республиканской партии в двух западных и трех восточных штатах.
После очередной победы на праймериз Трамп поблагодарил избирателей в своем твиттер-аккаунте, пишет RT.
Ранее американский президент одержал победу на предварительном голосовании партии в восьми штатах. После этого о своей поддержке Трампу заявили более тысячи делегатов.
Напомним, выборы президента США состоятся в ноябре этого года.
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