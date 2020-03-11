Трамп выиграл праймериз в пяти штатах

После очередной победы на праймериз Трамп поблагодарил избирателей в своем твиттер-аккаунте, пишет RT.

Ранее американский президент одержал победу на предварительном голосовании партии в восьми штатах. После этого о своей поддержке Трампу заявили более тысячи делегатов.