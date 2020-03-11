Greenpeace России разместила заявление в защиту башкирского шихана Куштау

Официальная группа Greenpeace России накануне, 10 марта, опубликовала на своей странице в соцсетях заявление в защиту башкирского шихана Куштау.

В заявлении, в частности, говорится об экологических последствиях разработки шихана для уникального растительного и животного мира, которые населяют его поверхность. На его территории ученые выявили 35 видов животных растений и грибов, занесенных в Красную Книгу Башкирии, России и Международного союза охраны природы.

— Мы присоединяемся к требованиям присвоить горе Куштау статус особо охраняемой природной территории Республики Башкортостан и включить все три шихана (Куштау, Юрактау и Торатау) в государственный проект национального парка «Башкирские Шиханы», - весьма категорично заявляют авторы текста.

В заявлении напоминается, что шихан Куштау включен в список объектов геологического наследия всемирного значения. К тому же он пребывает под покровительством Европейской ассоциации по охране геологического наследия. В довершение заявления его авторы разместили ссылку на петицию в защиту Куштау, которую, к слову, ранее инициировала руководитель регионального штаба Алексея Навального в Башкирии Лилия Чанышева.