Белоруссия хочет обсудить вопросы интеграции с Россией в рамках ЕАЭС
11 марта, 19:34ПолитикаФото: Kremlin.ru
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Белоруссия рассчитывает согласовать позиции по интеграции стран с Россией в рамках ЕАЭС к 10 апреля. Об этом заявил премьер-министр РБ Сергей Румас на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
Как пишет телеграм-канал «Мейстер», Белорусская сторона хочет обсудить вопросы интеграции раньше, чем состоится день заседания правительственного совета ЕАЭС.
По всей видимости, Минск хочет демонстративно перевести внимание с интеграции в рамках Союзного государства на вопрос об интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Вероятно, белорусские власти полагают, что многосторонний формат потребует от них меньших уступок и даст лишние страховочные гарантии.
Однако, как считают авторы канала, чтобы получить от Москвы дешевых углеводородов и кредитов, Белоруссии необходимо будет прибегнуть к заключению двусторонних договоренностей. И подменить одну интеграцию другой у Минска не получится.
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