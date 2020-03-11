Белоруссия хочет обсудить вопросы интеграции с Россией в рамках ЕАЭС

Как пишет телеграм-канал «Мейстер», Белорусская сторона хочет обсудить вопросы интеграции раньше, чем состоится день заседания правительственного совета ЕАЭС.

По всей видимости, Минск хочет демонстративно перевести внимание с интеграции в рамках Союзного государства на вопрос об интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Вероятно, белорусские власти полагают, что многосторонний формат потребует от них меньших уступок и даст лишние страховочные гарантии.