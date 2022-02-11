Власти Башкирии назначили ответственного за уволенных чиновников из-за утраты доверия

В Башкирии назначили ответственного за реестр чиновников, который будет сформирован из уволенных госслужащих за утрату доверия. Постановление об этом подписал премьер-министр Андрей Назаров.
Известно, что в реестр будут вносить тех, кто совершал ранее коррупционные преступления. Ответственным назначили руководителя аппарата правительства республики Азамата Абдрахманова.
Как пояснили в правительстве Башкирии, данный реестр будет сформирован с целью искоренения коррупции среди госслужащих.
Ранее мы писали о том, что только за прошедший год прокуратура Башкирии выписала штрафов за коррупцию на общую сумму 21 миллион. Всего оштрафовано было 113 лиц.