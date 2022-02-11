Руководитель партии «Единая Россия» в Башкирии не исключил своего ухода с поста

Руководитель партии «Единая Россия» в Башкирии не исключил своего ухода с поста
Руководитель партии «Единая Россия» в Башкирии не исключил своего ухода с поста
Сегодня, 14:32ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: bashkortostan.er.ru
В региональном отделении партии может поменяться руководство, ссылаясь на источники внутри регионального отделения сообщили местные СМИ. Mkset узнал подробности у Рустема Ахмадинурова

Как пишут СМИ, решение планируют принять на партийном съезде во вторник, 15 февраля. При этом отмечается, что сменщиком вероятнее всего станет заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Руслан Насретдинов.

Мы обратились к нынешнему главе регионального отделения партии Рустему Ахмадинурову, на что он ответил, что есть вероятность его ухода.

— Региональный исполком готовится к отчетно-выборной конференции партии в начале марта. На конференции планируются ротация руководящих органов. Я для себя уход с должности руководителя Регионального исполкома не исключаю, — сообщил Ахмадинуров.

При этом пока что неизвестно, кто точно станет преемником, так как этот вопрос будет решаться на партийной конференции.

— С кандидатурой возможного преемника должны будут определиться делегаты партийной Конференции по согласованию с руководством ЦИК партии и Секретарем Регионального отделения, — рассказал нынешний руководитель.

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