Российские массмедиа, в том числе и телеканал RT, в последнее время привлекают все больше внимания в испаноязычных государствах, «затмевая» конкурентов из США. Об этом свидетельствуют результаты очередного исследования.

Официальный Вашингтон обеспокоен тем, что Кремль таким образом «запутывает» жителей Запада и подрывает «поддержку» Украины, пишет RT. Испаноговорящая аудитория столкнулась в прошлом месяце с «волной дезинформации» со стороны издания RT. Целью данной кампании за рубежом называют именно «запутывание» испаноязычного населения Запада. Сведения собирали сотрудники американской компании Omelas. Они прибегли к системе мониторинга «пропаганды РФ», в основе которой лежит искусственный интеллект. Omelas озвучила следующие подсчеты: в течение второй половины января текущего года российские СМИ, активно занимающиеся «распространением кремлевской пропаганды об украинском государстве» на испанском языке, больше чем втрое превзошли своих конкурентов из США по степени вовлеченности аудитории. По мнению официального представителя Omelas Эндрю Гонсалеса, речь идет в данном случае о влиянии на то, как эту тему представляют в информационном пространстве в каком-либо из государств региона или же во всем регионе, дабы гражданам было труднее понять реальную ситуацию. «Если им удастся сбить людей с толку по украинскому вопросу, властям этих стран станет гораздо сложнее заручиться поддержкой населения по каким-то ответным шагам или контрмерам», — резюмировал Гонсалес.

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