Первый заместитель мэра Уфы Марат Гайфуллин ушел в отставку

Первый заместитель мэра Уфы Марат Гайфуллин ушел в отставку
Первый заместитель мэра Уфы Марат Гайфуллин ушел в отставку
Сегодня, 20:04ПолитикаТимур Алмаев
По данным источника Mkset близкого к администрации города первый заместитель мэра Уфы Сергея Грекова подал в отставку. Это уже второй заместитель градоначальника покинувший админстрацию за последний месяц.

Первый заместитель уфимского ситименеджера Марат Гайфуллин подал в ставку. Источник Mkset близкий к администрации затрудняется назвать когда именно было принято соответствующее решение. Однако, на данный момент известно, что уфимский градоначальник Сергей Греков отставку принял.

В пресс-службе столичной мэрии Mkset подтвердили, что Гайфуллин покинул свою должность по собственному желанию.

— Это его личное решение, связанное с намерением вернуться к работе в реальном секторе экономики. Напомним, ранее Марат Раитович возглавлял одно из крупнейших промышленных предприятий республики. Его менеджерский опыт оказался полезным в работе столичной мэрии. Мы благодарим его за работу и желаем дальнейших успехов, — говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

Гарифуллин с декабря 2020 года занимал пост советника главы администрации Уфы. Спустя пол года, 25 мая 2021 года, был назначен первым вице-мэром. В уфимской администрации он курировал вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

Менее чем месяц назад, 18 января, уфимскую администрацию покинул еще один вице-мэр Радмил Муслимов. В администрации он курировал вопросы строительства и архитектуры. Причины увольнения не были озвучены, однако в день увольнения, во время совещании, вице-мэр Уфы Кирилл Чистяков докладывая о строительстве жилых объектов, транспортной и социальной инфраструктуры за прошедший год подчеркнул, что были обнаружены «факты действия сотрудников администрации, идущими в разрез с интересами города и интересами его жителей». Кто именно действовал в разрез с интересами горожан не сообщалось.

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