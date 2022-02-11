Назван возможный преемник Ахмадинурова в «Единой России» в Башкирии

Официальную биографию Насретдинова на сайте мэрии Уфы найти не удалось. По данным из открытых источников, Руслан Насретдинов закончил Самарский государственный университет путей сообщения — как правило, этот университет готовит будущих сотрудников РЖД. В 2016 году он защитил кандидатскую диссертацию по своей специальности. Затем, в этом же году, пришел на должность главного советника отдела по работе с органами местного самоуправления Управления Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями.
Известно, что в 2015 году Руслан Насретдинов был руководителем партийного проекта «Крепкая Семья», который был признан одним из самых эффективных в России. Под руководством Насретдинова республика заняла третье место среди регионов, где наиболее активно развивают семейную политику и демонстрируют лучшие результаты по демографии.
Знакомые с Насретдиновым собеседники Mkset отзываются о нем положительно и называют его человеком, с уважением относящимся к окружающим. Известно, что в «Единую Россию» Насретдинов пришел совсем юным.
Ранее сообщалось о том, что нынешний руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» не стал исключать, что, возможно, в ближайшее время покинет свой пост. Как сообщил сам Ахмадинуров редакции MKset, данный вопрос будет решаться 15 февраля на партийной конференции. При этом преемника Ахмадинуров называть не стал, ссылаясь на то, что эта информация станет известна только на официальном мероприятии, которое пройдет уже в следующий вторник.