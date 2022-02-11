Американцы поддержали позицию Путина по Украине и НАТО

Американцы поддержали позицию Путина по Украине и НАТО
Американцы поддержали позицию Путина по Украине и НАТО
Вчера, 22:47ПолитикаФото: pxhere.com
Американские пользователи Reddit выступили в поддержку позиции российского президента в отношении Украины и Североатлантического Альянса. Пользователи портала пришли к выводу, что Российская Федерация на полном серьезе стремится не допустить «ядерного апокалипсиса», и Западу следует к ней прислушаться.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил об опасности вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что этот шаг способен спровоцировать конфликт между европейскими странами и РФ, пишут «Народные новости».

Отмечается, что это заявление российского лидера открыла американцам глаза на опасные действия властей США. В итоге пользователи Reddit оценили позицию Путина и раскритиковали действия собственного правительства. Одни из комментаторов писали, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Россия и Европа снова начали массовую бойню. «Когда мир вокруг превращается в пыль, вы по умолчанию становитесь королем. Империя зла питается страданиями других», — отмечали они. Другие открыто заявляли, что американские элиты «сошли с ума», если считают войну обычным делом — тем более. что войн на территории США не было уже очень давно. А еще один пользователь подчеркнул, что Путин всерьез опасается ядерного апокалипсиса, к которому может привести противостояние России и США. И НАТО, по его словам, тоже не мешало бы испытать этот страх.

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