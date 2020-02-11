Новые поправки ЕР смогут продлить действие программы материнского капитала

Основной идеей депутатов является продление срока действия этой программы до 31 декабря 2026 года, а также законодательно закрепить обязательное индексирование этих выплат, сообщает портал er.ru.

С этих пор материнский капитал распространяется и на первенцев, которые родились начиная с 1 дня нынешнего года. Семьям за первого ребенка теперь положено 466 617 рублей, а за второго выплачивают 616 617 рублей.

Кроме того, теперь срок рассмотрения вопроса о выдаче маткапитала сократили вдвое — до 15 дней.

Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак отметил необходимость обеспечить максимальное снижение бюрократии в вопросе выдачи материального капитала, а также всячески способствовать реализации инициатив президента.

Ранее состоялась встреча с участием премьера страны Михаила Мишустина, Турчака и Сергея Неверова, которые обсудили законопроект.

Что касается ситуации в отдельных регионах, то для примера можно выделить Республику Башкортостан. Здесь сформировали особую систему обеспечения демографического роста. Кроме того, секретарь республиканского отделения ЕР Радий Хабиров держит этот вопрос на особом контроле. На этот момент актуальным является сентябрьский указ главы республики, согласно которому, местное население к 2024 году должно будет достигнуть 4 млн 100 тысяч человек.

Особую роль увеличения маткапитала в этом вопросе отметила глава совета «Здоровое будущее» (при ЕР) Римма Утяшева.