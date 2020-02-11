Мэр Уфы назначил себе нового помощника

Сегодня, 11 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил о новом кадровом назначении в своей структуре.

Помощником главы города назначен Ринат Файзуллин. Его новый руководитель попросил всех помочь ему на первых порах.