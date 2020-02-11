Мэр Уфы назначил себе нового помощника
11 февраля, 09:34ПолитикаТатьяна МайороваФото: скриншот видео./ ufacity.info
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На традиционной оперативке мэр Уфы Ульфат Мустафин рассказал, что у него появился новый помощник.
Сегодня, 11 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил о новом кадровом назначении в своей структуре.
Помощником главы города назначен Ринат Файзуллин. Его новый руководитель попросил всех помочь ему на первых порах.
Известно, что ранее Ринат Файзуллин работал заместителем директора по эксплуатации МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» в Уфе.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей