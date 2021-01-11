Первым заместителем прокурора Башкирии назначен уроженец Казахстана

Первым заместителем прокурора Башкирии назначен уроженец Казахстана

Вчера, 15:39ПолитикаАнна КононоваPhoto: Прокуратура Башкирии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении старшего советника юстиции Александра Грязникова на должность первого заместителя прокурора Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Александр Грязников родился в 1979 году в Павлодаре республики Казахстан. В 2002 году он окончил Омский госуниверситет и с этого года служит в органах прокуратуры. До 2005 года работал следователем, старшим следователем, а затем заместителем прокурора в Омской области. Кроме того, занимал должность прокурора. В 2014 году уже в Архангельской области стал старшим помощником прокурора по организации и контролю исполнения. С 2017 года по настоящее время возглавлял ведомство того же региона.

Грязников является почетным работником прокуратуры РФ. Он также награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

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