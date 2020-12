В Башкирии автор проекта о прямых выборах мэра ответил критикам из «Единой России»

Депутат Госсобрания Башкирии от КПРФ Рустам Хафизов ответил руководителю регионального исполкома «Единая Россия» Рустему Ахмадинурову, который не поддержал его законопроект. Хафизов также рассказал Mkset, почему отказался от идеи прямых выборов, прокомментировал высказывание оппонента и высказался о партии «ЕР».

Напомним, в конце ноября Рустам Хафизов выступил с инициативой подготовить законопроект о прямых выборах главы администрации. Позже в эфире «Эха Москвы в Уфе» Рустем Ахмадинуров сообщил, что партия пока не планирует поддерживать проект. Но он не отрицает вероятность вернуться к нему позже. — С моей точки зрения, с учетом достаточно большого количества городских сумасшедших и с учетом сегодняшней санэпидемситуации нынешняя форма назначения градоначальника предпочтительнее,сообщил тогда Ахмадинуров. Рустам Хафизов рассказал Mkset, что преамбулу законопроекта он лично отправлял Рустему Ахмадинурову, однако тот не поддержал инициативу. Тогда депутат КПРФ предложил коллегам из «ЕР» более внимательно изучить его проект. В своём блоге Рустам Хафизов прокомментировал высказывание о «городских сумасшедших». Он задаётся вопросом, как представители партии «Единая Россия» могут безнаказанно говорить такие вещи. Он утверждает, что ранее они могли только думать об этом, а на публике и в СМИ говорить выверенную речь, однако сейчас, по его словам, им это стало не нужно. Помните их громкий предвыборный лозунг — «Работать для людей!» А зачем им это сейчас? Никто же с них не спрашивает, ни их совесть, ни прокуратура. Основным единоросовским аргументом всегда были слова о закостенелости коммунистической партии, якобы приведшей к развалу Советского Союза. Некоторые партии они вообще называют партиями одного лидера. Кто же они сами? Где их былая прыть, юношеский задор, разговоры про обновление партии, в чем их принципиальное превосходство, кроме, конечно, количественного? высказался депутат КПРФ. Он считает, что слова Ахмадинурова стоит проверить и комиссии по этике и, возможно, правоохранительным органам. Рустам Хафизов также рассчитывает, что руководитель регионального исполкома «Единой России» покается и извинится перед народом республики. И Ахмадинуров принёс извинения в комментариях под постом Хафизова, сказав, что фраза про «городских сумасшедших» — фигуральное выражение. Пообщавшись с коллегами и экспертами из других городов, реализующих народное голосование, Рустам Хафизов скорректировал свой законопроект о выборах. По его мнению, депутаты Горсовета должны выбирать мэра из своего состава. При этом он будет работать на постоянной основе, а также назначать Исполком. По задумке, в ведение последнего входит хозяйственная деятельность, а в ведение мэра — политическая работа. Таким образом, Хафизов предлагает разделить обязанности. В целом он выступает за «Советскую модель» — «Вся власть Советам», то есть люди выбирают Совет (в данном случае Горсовет Уфы), Совет выбирает мэра, а мэр назначает Исполком. Мы в отстающих. Многие города переходят на такой вариант. У нас привыкли назначать [мэра] в кабинетах, а его не спрашивают, хочет он этого или не хочет, рассказал Mkset Рустам Хафизов. Он объяснил, почему отказался от идеи прямых выборов. По его мнению, если мэром станет выдвиженец другой партии, не «Единой России», то его просто не поддержат. Пока система, рассказывает Хафизов, не готова к выборности мэра. Вся система выборов работает на «Единую Россию», подытожил депутат.

