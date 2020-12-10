В Башкирии автор проекта о прямых выборах мэра ответил критикам из «Единой России»

Помните их громкий предвыборный лозунг — «Работать для людей!» А зачем им это сейчас? Никто же с них не спрашивает, ни их совесть, ни прокуратура. Основным единоросовским аргументом всегда были слова о закостенелости коммунистической партии, якобы приведшей к развалу Советского Союза. Некоторые партии они вообще называют партиями одного лидера. Кто же они сами? Где их былая прыть, юношеский задор, разговоры про обновление партии, в чем их принципиальное превосходство, кроме, конечно, количественного? высказался депутат КПРФ.