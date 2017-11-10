Трамп отменил встречу с Путиным во Вьетнаме

Глава Америки Дональд Трамп отменил встречу с лидером России Владимиром Путиным во Вьетнаме.

Как пишет издание Dni.ru, до этого Трамп в течение трех недель говорил о необходимости этих переговоров.

Об отмене этой встречи стало известно от представителей Белого дома.

Также по ситуации дал комментарии пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он утверждает, что переговоры лидеров двух стран находятся на стадии согласования, но точной даты пока не назначено.

Ранее Трамп дважды выражал желание встретиться с Путиным, чтобы обсудить вопросы о Северной Корее, Сирии и Украине. Ожидалось, что переговоры пройдут в ходе саммита АТЭС во Вьетнаме.