Трамп отменил встречу с Путиным во Вьетнаме
Как пишет издание Dni.ru, до этого Трамп в течение трех недель говорил о необходимости этих переговоров.
Об отмене этой встречи стало известно от представителей Белого дома.
Также по ситуации дал комментарии пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он утверждает, что переговоры лидеров двух стран находятся на стадии согласования, но точной даты пока не назначено.
Ранее Трамп дважды выражал желание встретиться с Путиным, чтобы обсудить вопросы о Северной Корее, Сирии и Украине. Ожидалось, что переговоры пройдут в ходе саммита АТЭС во Вьетнаме.
До этого предположение о том, что встреча двух президентов может не состояться, озвучил помощник президента США по национальной безопасности Майкл Элтон. Когда Трамп посещал Пекин, госсекретарь Рекс Тиллерсон тоже не подтвердил, что российско-американские переговоры обязательно пройдут.