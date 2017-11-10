Глава Башкирии назначил руководителя комитета по "Открытой республике"

Новым руководителем госкомитета по по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» назначен 36-летний Расул Таипов. Указ об этом подписал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Расул Таипов историк по образованию, окончил Башкирский государственный педагогический университет. Карьеру начал в в уфимской школе-интернате № 30, где работал учителем истории и культуры Башкирии.

В 2004–2015 годах Таипов работал в Институте современных технологий в образовании, а затем - в Восточной экономико-юридической гуманитарной академии на руководящей должности.

В 2015–2017 годах – заместитель председателя госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».