Власти подробно рассказали, как преобразится Уфа к своему 450-летию

Среди объектов, состоянию которых будет уделено особое внимание, на совещании были названы следующие: центры борьбы, фехтования и гребного слалома, Театр кукол, Русский драматический театр, Евразийская библиотека, а также улица Октябрьской революции, которая должна стать пешеходной, и путепровод на улице Коммунистической.