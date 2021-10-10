Власти подробно рассказали, как преобразится Уфа к своему 450-летию

Власти подробно рассказали, как преобразится Уфа к своему 450-летию
Власти подробно рассказали, как преобразится Уфа к своему 450-летию
Вчера, 17:17ПолитикаТатьяна МайороваФото: http://glavarb.ru/
Накануне, 9 октября, в Доме Республки состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке к празднованию 450-летия основания Уфы, запланированного на 2024 год.

Совещание прошло под председательством главы региона Радия Хабирова.

Среди объектов, состоянию которых будет уделено особое внимание, на совещании были названы следующие: центры борьбы, фехтования и гребного слалома, Театр кукол, Русский драматический театр, Евразийская библиотека, а также улица Октябрьской революции, которая должна стать пешеходной, и путепровод на улице Коммунистической.

Помимо этих объектов, в Уфе планируется отремонтировать транспортные сооружения, городские парки, обновить фасады зданий.

- Мы должны подарить уфимцам праздник и серьезно преобразить город, - подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров.

Он также отметил, что надеется на финансовую поддержку из федерального центра, поскольку президент России Владимир Путин год назад подписал распоряжение о праздновании в 2024 году 450-летия основания Уфы.

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