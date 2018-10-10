В Конституции РФ могут появиться «точечные изменения»

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Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что в основной закон страны могут быть внесены некоторые изменения.
По словам Зорькина необходимо «адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям».
Как , сообщает «Медуза», по мнению председателя конституционного суда, недостатками ныне существующей редакции Конституции является следующее: «Отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством».
Также Зорькин упомянул о том, что Конституция дает повод к противопоставлению органов местного самоуправления органам государственной власти, а полномочия между федерацией и ее субъектами не четко разграничены.
Стоит отметить, что конкретных предложений по изменению Конституции в статье Зорькина нет.
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