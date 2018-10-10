СМИ: новым постпредом США при ООН может стать экс-советник
Сегодня, 15:34Политика
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Западные СМИ пишут, что экс-советник президента США Дональда Трампа по экономическим инициативам Дина Пауэлл претендует на пост постпреда США при ООН.
Она должна прийти на смену Никки Хейли. Об этом пишет RNS.
Никки Хейли стала постпредом США при ООН с начала минувшего года. Трамп заявил, что женщина уйдет с занимаемого поста до конца нынешнего года.
Что касается Дины Пауэлл, то она появилась в Белом доме в январе прошлого года, аккурат после инаугурации Трампа. Сначала женщина заняла должность старшего советника по экономическим инициативам. Вскоре она стала еще и заместителем советника главы государства по национальной безопасности.
В начале этого года Пауэлл ушла из Белого дома, вернувшись на работу в Goldman Sachs.
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