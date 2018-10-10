СМИ: новым постпредом США при ООН может стать экс-советник

Она должна прийти на смену Никки Хейли. Об этом пишет RNS.

Никки Хейли стала постпредом США при ООН с начала минувшего года. Трамп заявил, что женщина уйдет с занимаемого поста до конца нынешнего года.

Что касается Дины Пауэлл, то она появилась в Белом доме в январе прошлого года, аккурат после инаугурации Трампа. Сначала женщина заняла должность старшего советника по экономическим инициативам. Вскоре она стала еще и заместителем советника главы государства по национальной безопасности.