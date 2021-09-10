Премьер-министр Башкирии объяснил, зачем нужен всероссийский форум в Сибае

По его словам, люди из других регионов приезжают на форум «Зауралье», поскольку понимают, что смогут найти выгодные проекты.
— Поверьте, никто не поедет в обычным городок, если ему не будет там интересно и полезно. Все, кто приезжает на раскаченные территории, переоцененные, встают в конец очереди, а в Зауралье не то, что нет очередей, здесь спокойно, можно выбирать себе место для инвестиций, и тогда вы попадается не в конец очереди, а в начало, это естественно выгодно, это смелость, которая точно вознаграждается. Для этого проходит мероприятие. Мы здесь показываем не только красоту природы и гостеприимство, но и возможности, которые дает Зауралье. Каждый присутствующий здесь человек приехал за своей выгодой, — отметил Назаров.
Кроме того, премьер-министр отметил, что высокопоставленным лицам в Зауралье интересно проводить время, отвлечься от дорогих заведений.
— Проведение мероприятий на территории с неподготовленной инфраструктурой, возможно, не лучшая затея. Как еще собрать в зале людей, которые еще вчера или завтра будут на яхтах, в самых дорогих ресторанах Москвы, будут вести переговоры в Лондоне, как они могут попасть в Сибай. Для чего? Только потому что люди, приехавшие сюда, взяв из своего плотного графика два три дня, понимают, что им будет интересно, что они встретят тут людей, с которыми будет есть о чем поговорить, то есть эта площадка достойна внимания. Третий год Всероссийский инвестиционный сабантуй здесь проходит и третий год мы можем похвастаться тем, что третий год эти люди приезжают сюда, — добавил он.
Напомним, мероприятие проходит с 10 по 11 сентября. Башкирия планирует заключить 20 соглашений.