Премьер-министр Башкирии объяснил, зачем нужен всероссийский форум в Сибае

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что в Зауралье есть ряд возможностей для инвесторов, поэтому они уже третий год посещают инвестиционный сабантуй.

По его словам, люди из других регионов приезжают на форум «Зауралье», поскольку понимают, что смогут найти выгодные проекты. — Поверьте, никто не поедет в обычным городок, если ему не будет там интересно и полезно. Все, кто приезжает на раскаченные территории, переоцененные, встают в конец очереди, а в Зауралье не то, что нет очередей, здесь спокойно, можно выбирать себе место для инвестиций, и тогда вы попадается не в конец очереди, а в начало, это естественно выгодно, это смелость, которая точно вознаграждается. Для этого проходит мероприятие. Мы здесь показываем не только красоту природы и гостеприимство, но и возможности, которые дает Зауралье. Каждый присутствующий здесь человек приехал за своей выгодой, — отметил Назаров. Кроме того, премьер-министр отметил, что высокопоставленным лицам в Зауралье интересно проводить время, отвлечься от дорогих заведений. — Проведение мероприятий на территории с неподготовленной инфраструктурой, возможно, не лучшая затея. Как еще собрать в зале людей, которые еще вчера или завтра будут на яхтах, в самых дорогих ресторанах Москвы, будут вести переговоры в Лондоне, как они могут попасть в Сибай. Для чего? Только потому что люди, приехавшие сюда, взяв из своего плотного графика два три дня, понимают, что им будет интересно, что они встретят тут людей, с которыми будет есть о чем поговорить, то есть эта площадка достойна внимания. Третий год Всероссийский инвестиционный сабантуй здесь проходит и третий год мы можем похвастаться тем, что третий год эти люди приезжают сюда, — добавил он. Напомним, мероприятие проходит с 10 по 11 сентября. Башкирия планирует заключить 20 соглашений.

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