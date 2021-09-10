Евросоюз продлил персональные санкции против россиян

Евросоюз продлил персональные санкции против россиян
Евросоюз продлил персональные санкции против россиян
Вчера, 20:58ПолитикаФото: pxhere.com
В Совете Европейского Союза принято решение о пролонгации еще на полгода персональных санкций против граждан России и Украины.

Представители ЕС уточнили, что ограничительные меры были приняты ранее за «подрыв территориальной целостности» украинского государства. Корреспонденты RT пишут об этом со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

Из официального документа следует, что члены Совета решили пролонгировать санкционные меры в отношении тех, на ком лежит ответственность за подрыв либо угрозы территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины.

Санкции Евросоюза против украинцев и россиян будут действовать до 15 марта 2022 г.

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров в ответ выступил с заявлением о том, что Кремль намерен продолжать реагировать на подобные «антироссийские выпады».

Глава внешнеполитического ведомства указал на тот факт, что некогда очень развитую архитектуру взаимоотношений с Европой полностью разрушил на сегодня Брюссель. Там все чаще предпочитают утверждать односторонние ограничения, обходя решения, принимаемые в Совбезе ООН, резюмировал Лавров.

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