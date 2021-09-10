Эксперт прокомментировал намерение Украины продолжать борьбу с «Северным потоком-2»

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что официальный Киев намерен продолжать бороться с проектом «Северный поток-2» даже после того, как дадут старт поставкам газа.

Заявление официального представителя Владимира Зеленского прокомментировал политолог Юрий Светов. Об этом пишут корреспонденты информационного издания RT. По словам Сергея Никифорова, украинское правительство рассчитывает на то, что сможет воспрепятствовать сертификации газопровода или же затруднению этого процесса. После запуска газовых поставок Киев начнет придумывать ходы, полагает эксперт. «Хотя мне кажется, что, как только Европа начнет получать газ по „Северному потоку-2“, из актуальной повестки эта тема уйдет», — высказал мнение Юрий Светов. Политолог акцентировал внимание на том, что Владимир Зеленский говорил об этой теме как о приоритетной изначально, когда занял президентский пост. По словам Светова, украинского лидера не волнуют ни повышение стоимости газа для потребителей, ни проблемы в энергетике. Эксперт убежден в том, что украинская власть поговорит об этом в течение какого-то времени, а затем приступит к поискам нового объекта антироссийской риторики. Подобные заявления необходимо игнорировать, подытожил политолог.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter