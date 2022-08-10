СК Башкирии возбудил уголовное дело в отношении регионального Минздрава

СК Башкирии возбудил уголовное дело в отношении регионального Минздрава
СК Башкирии возбудил уголовное дело в отношении регионального Минздрава
Вчера, 23:17ПолитикаАзамат НуховФото: Пресс-служба СК РБ.
По версии следствия, региональный Минздрав не закупил в необходимом количестве медикаменты для детей, страдающих от диабета, сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело в отношении Минздрава Башкирии по признакам статьи УК РФ о халатности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что по версии следствия, на основании решений врачебных комиссий медицинских учреждений республики и вступивших в законную силу решений судов детям-инвалидам, страдающим сахарным диабетом 1 типа, был назначен «Инсулин аспарт» с торговым наименованием «Фиасп», а также медицинские изделия, в числе которых системы для непрерывного мониторинга глюкозы.

Закупку данного препарата, а также вышеупомянутых девайсов в соответствии с положениями Конституции РФ и федеральным законодательством должен был осуществить региональный Минздрав, однако в ведомстве их закупили не в полном объёме. В результате действий Минздрава часть детей-инвалидов не получала соответствующего ухода.

На данный момент ведутся следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств произошедшего и лиц их допустивших. Ход и результаты расследования находятся на контроле у руководства следственного управления республики.

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