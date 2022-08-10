СК Башкирии возбудил уголовное дело в отношении регионального Минздрава

Закупку данного препарата, а также вышеупомянутых девайсов в соответствии с положениями Конституции РФ и федеральным законодательством должен был осуществить региональный Минздрав, однако в ведомстве их закупили не в полном объёме. В результате действий Минздрава часть детей-инвалидов не получала соответствующего ухода.