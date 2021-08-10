В Башкирии все станции мониторинга загрязнения воздуха хотят передать Минэкологии

В Башкирии все станции мониторинга загрязнения воздуха хотят передать Минэкологии
В Башкирии все станции мониторинга загрязнения воздуха хотят передать Минэкологии
10 августа, 20:26ПолитикаФото: 1MediaInvest

В Башкирии данные АСКЗА планируют передавать в Минэкологии

В Башкирии будет прорабатываться вопрос о передачи всех станций загрязнения воздуха под зону ответственности Минэкологии.

Известно, что на территории республики всего 9 автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферного воздуха. Так, три из них уже находятся под контролем министерства, четыре контролируются собственниками предприятий и в Салавате находятся две станции, которые еще не поставлены на баланс.

Так, о решении перевести все станции загрязнения воздуха под ответственность Минэкологии сообщил депутат Госдумы Зариф Байгускаров. По его мнению, у жителей республики могут возникнуть сомнения в точности передаваемых данный со станций, которые принадлежат собственникам предприятий. Известно, что такие станции находятся в Уфе, Учалах и Сибае.

Ранее мы уже писали о том, что в Башкирии до конца года будет принят закон, согласно которому данные о загрязнениях воздуха будут доступны всем жителям республики. Напомним также, что по данным Башгидрометцентра за июнь было зафиксировано 30 случаев превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, 12 из которых в Уфе, 5 – в Стрелитамаке, а 13 – в Салавате.

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