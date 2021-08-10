Мэр Уфы уходит в отпуск до выборов в Городской Совет

Как стало известно, мэр Уфы Сергей Греков уходит в отпуск перед выборами в Городской Совет. В пресс-службе сообщили, что мэр будет находиться в Уфе, однако, как того требует законодательство, до выборов официально исполнять обязанности градоначальника будет Марат Гайфуллин - первый заместитель главы администрации. Так, Сергей Греков вернется к своим обязанностям только 19 сентября, когда состоятся выборы депутатов в горсовет.