Мэр Уфы уходит в отпуск до выборов в Городской Совет

Как стало известно, мэр Уфы Сергей Греков уходит в отпуск перед выборами в Городской Совет. В пресс-службе сообщили, что мэр будет находиться в Уфе, однако, как того требует законодательство, до выборов официально исполнять обязанности градоначальника будет Марат Гайфуллин - первый заместитель главы администрации. Так, Сергей Греков вернется к своим обязанностям только 19 сентября, когда состоятся выборы депутатов в горсовет.
Отметим, что согласно российскому законодательству, лицо занимающее должность мэра, не может участвовать как в предвыборной кампании, так и в самих выборах, однако во время отпуска Греков не будет исполнять обязанности мэра и тем самым сможет избираться в Городской Совет.
Напомним, Сергей Греков занимает пост мэра Уфы с 15 января 2021 года.