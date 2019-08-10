В Уфе в пикетах приняли участие сотни горожан

Сегодня, 10 августа, в Уфе на площади перед горсоветом прошло массовое одиночное (как бы странно это ни звучало) пикетирование. Оно прошло в поддержку незарегистрированных кандидатов в московскую городскую думу и москвичей, которые также неоднократно уже выходили на акции протеста по этому поводу.

Сегодня в Москве также проходит акция протеста, причем, согласованная. Принять участие в мероприятии призвали многие известные люди — Юрий Дудь, Оксимирон, Леонид Парфенов.

Сегодняшнее мероприятие в Уфе по праву можно назвать массовым. Обычно на акции протеста (за очень редким исключением) выходит не больше буквально нескольких человек. Сегодня же было несколько сотен, порядка 250-300 человек.

Акция протеста проходила в форме одиночного пикетирования: этот вид не требует согласования по действующему законодательству. А массовым мероприятие стало, потому что сменить одного пикетчика на другого пришли многие десятки людей, до трехсот.

Началось мероприятие в 14.00 местного времени и продлилось более двух часов, потому что было много желающих. Приходили целыми семьями: мама, папа и ребенок и по очереди (кроме ребенка, конечно же) выходили на одиночное пикетирование с плакатом. Было много просто наблюдавших за пикетированием — проходя мимо протестующего, они аплодировали ему или ей.

По наблюдению присутствующих, полиции тоже было много. В отношении некоторых протестующих сотрудники МВД хотели выписать протоколы (по предположению наблюдающих), но их обступала толпа горожан, задавая вопросы «На каком основании?» и тем самым все заканчивалось без протокола.

По словам участников, уже отстоявших свою очередь в пикете, они чувствовали солидарность, что их много и что им всем не все равно. Люди приходили с плакатами и не только в поддержку незарегистрированных кандидатов, но и вносили местную специфику, требуя, например, убрать руки прочь от шихан. Кстати, на площади перед горсоветом в это же время проходили традиционные свадебные мероприятия-фотографирования.

Еще один интересный момент. Пикетирование проходило на площади перед горсоветом, а это одно из главных (некогда вообще главное) мест городских гуляний. И многие из гулявших в это время в парке людей интересовались у протестующих, мол, что здесь происходит. А узнав, вставали в конце очереди и ждали, когда дойдет до них и тоже вставали в одиночный пикет.

Среди лозунгов протестующих «Я-Мы против беспредела силовиков», «Мне не все равно», «Допускай независимых кандидатов», «Выборы, а не автозаки!», «Беспредел в Москве касается всех» и другие.