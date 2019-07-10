Зульфия Гайсина собрала подписи для участия в выборах главы Башкирии

Кандидат от партии «Яблоко» Зульфия Гайсина вчера, 9 июля, сдала документы для регистрации кандидатом на должность главы Башкирии, сообщили в центризбиркоме Башкирии. Она представила и подписи в свою поддержку от муниципальных депутатов, всего 476.

Зульфие Гайсиной 39 лет, она является председателем ЖСК «Лазурный», представляет интересы обманутых дольщиков Башкирии в правительстве.

Ранее свои документы на регистрацию в ЦИК представили врио главы Башкирии Радий Хабиров (Единая Россия), Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Юрий Игнатьев (Справедливая Россия), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР), Владимир Барабаш (Гражданская сила).